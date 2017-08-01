На Луганщині маленький хлопчик випав з вікна на 5-му поверсі

Внаслідок падіння хлопчисько отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з п’ятого поверху одного з будинків по шосе Будівельників впав малолітній хлопчик.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи та співробітники Управління ювенальної превенції ГУНП встановили, що малюк мешкає з 24-річною матір’ю. У родині він третя дитина.

Під час трагедії мати хлопчика займалась хатніми справами, а малюк, перебуваючи в іншій кімнаті, грався на дивані, а після переліз на підвіконня та вирішив подивитися крізь відкрите вікно. Спершись на москітну сітку малюк випав з вікна.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 128 КК України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження». Триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області