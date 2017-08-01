На Луганщині чоловік зарізав сусіда та пішов собі спати

На Луганщині чоловік зарізав сусіда та пішов собі спати

08:01 01.08.2017
На Луганщині чоловік зарізав сусіда та пішов собі спати

До поліцейських надійшло повідомлення медиків про те, що в будинку по вул. Зеленій с. Нянчине від колото-різаної рани серця помер 46-річний місцевий мешканець.

При огляді будинку співробітники слідчо-оперативної групи в одній з кімнат виявили зі слідами крові на одежі сплячого 47-річного раніше судимого господаря будинку.

Під час допиту свідка - дружини господаря будинку поліцейські й встановили всі обставини трагедії. Зі слів жінки потерпілий прийшов у гості до її чоловіка. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар будинку й вдарив ножем у груди свого сусіда.

Після скоєння злочину чоловік пішов спати, а його дружина викликала швидку. Нажаль, по прибуттю медики лише констатували смерть 46-річного чоловіка.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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