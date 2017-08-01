У Києві засуджений нелюд, який ледь не зарубав власну матір сокирою

У Києві засуджений нелюд, який ледь не зарубав власну матір сокирою

08:22 01.08.2017
У Києві засуджений нелюд, який ледь не зарубав власну матір сокирою

Подія сталась у листопаді минулого року у Печерському районі столиці.

До правоохоронців районного управління поліції надійшла інформація про те, що у квартирі на вулиці Великій Васильківській відбувається бійка.

На місці події правоохоронці встановили: між 41-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного спянінння, та його 65-річною матір’ю виникла суперечка. У результаті син кілька разів вдарив сокирою по голові родички.

Потерпілу із рубаною раною голови негайно госпіталізували у лікарню, де жінці надали необхідну медичну допомогу. Правоохорнці затримали сина жінки на місці злочину, після чого доставили до управління поліції та розпочали досудове розслідування.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Додавши, що конфлікт виник через його алкогольне сп’яніння.

Вироком Печерського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, засуджено до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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