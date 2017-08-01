На Херсонщині автомобіль "ВАЗ" вночі збив людину на смерть
На Херсонщині автомобіль "ВАЗ" вночі збив людину на смерть
Близько третьої ночі до чергової частини Скадовського відділення поліції зателефонувала жінка та повідомила, що на автодорозі Скадовськ – Нова Каховка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та працівники слідчого управління обласного главку поліції.
На місці ДТП поліцейські з’ясували, що поблизу с.Шевченко на неосвітленій ділянці дороги водій автомобіля «ВАЗ-21015» здійснив наїзд на 55-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув.
Зі слів 28-річного водія, він в останню мить побачив пішохода, який рухався в темряві по проїжджій частині.
Водій загальмував, однак не встиг зманеврувати та здійснив наїзд на чоловіка.
За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області