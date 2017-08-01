На Херсонщині автомобіль "ВАЗ" вночі збив людину на смерть

Близько третьої ночі до чергової частини Скадовського відділення поліції зателефонувала жінка та повідомила, що на автодорозі Скадовськ – Нова Каховка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та працівники слідчого управління обласного главку поліції.

На місці ДТП поліцейські з’ясували, що поблизу с.Шевченко на неосвітленій ділянці дороги водій автомобіля «ВАЗ-21015» здійснив наїзд на 55-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув.

Зі слів 28-річного водія, він в останню мить побачив пішохода, який рухався в темряві по проїжджій частині.

Водій загальмував, однак не встиг зманеврувати та здійснив наїзд на чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

