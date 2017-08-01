У Сумах п’яний водій під час оформлення протоколу співав пісень патрульним

Інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Opel Kadett на Лебединській вулиці.

Щойно поліцейські вийшли зі службового авто та направились до правопорушника, той одразу ж пересів на пасажирське сидіння.

Спочатку чоловік ігнорував усі вимоги патрульних і запевняв, що він, мовляв, пасажир авто. До того ж, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.