У Сумах п’яний водій під час оформлення протоколу співав пісень патрульним

У Сумах п’яний водій під час оформлення протоколу співав пісень патрульним

10:22 01.08.2017
У Сумах п’яний водій під час оформлення протоколу співав пісень патрульним

Інспектори патрульної поліції зупинили автомобіль Opel Kadett на Лебединській вулиці.

Щойно поліцейські вийшли зі службового авто та направились до правопорушника, той одразу ж пересів на пасажирське сидіння.

Спочатку чоловік ігнорував усі вимоги патрульних і запевняв, що він, мовляв, пасажир авто. До того ж, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Зрештою, порушник полишив спроби ввести патрульних в оману й визнав свою провину. В присутності понятих громадянин відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння.

Доки патрульні складали на водія адмінматеріали, він грав на гітарі й співав пісень.

У результаті, громадянин отримав від поліцейських адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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