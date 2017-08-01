У Львові мікроавтобус серйозно травмував 59-річного чоловіка

У Львові мікроавтобус серйозно травмував 59-річного чоловіка

11:00 01.08.2017
У Львові мікроавтобус серйозно травмував 59-річного чоловіка

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Таллінській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний водій автомобіля «Рено Мастер», рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Городоцького району.

Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкритий перелом правого стегна, забійна рана лобної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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