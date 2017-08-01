У Львові мікроавтобус серйозно травмував 59-річного чоловіка
У Львові мікроавтобус серйозно травмував 59-річного чоловіка
Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Таллінській у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний водій автомобіля «Рено Мастер», рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного мешканця Городоцького району.
Внаслідок автопригоди пішохода госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкритий перелом правого стегна, забійна рана лобної ділянки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області