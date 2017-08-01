У Бродах, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами власного трактору
У Бродах, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами власного трактору
У Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що в одному із сіл району внаслідок нещасного випадку померла людина.
Правоохоронці попередньо встановили, що загиблим є 69-річний місцевий мешканець.
За словами свідків, чоловік заводив трактор «ЮМЗ-6». Коли той почав рухатись, він спробував заскочити до кабіни, не втримався і впав під колесо. Травми, отримані в результаті наїзду, виявилися несумісними з життям.
Тіло загиблого скероване на експертизу. Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Лльвівській області