У Бродах, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами власного трактору

У Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що в одному із сіл району внаслідок нещасного випадку померла людина.

Правоохоронці попередньо встановили, що загиблим є 69-річний місцевий мешканець.

За словами свідків, чоловік заводив трактор «ЮМЗ-6». Коли той почав рухатись, він спробував заскочити до кабіни, не втримався і впав під колесо. Травми, отримані в результаті наїзду, виявилися несумісними з життям.

Тіло загиблого скероване на експертизу. Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Лльвівській області