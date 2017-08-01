У Бродах, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами власного трактору

У Бродах, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами власного трактору

11:20 01.08.2017
У Бродах, що на Львівщині, чоловік загинув під колесами власного трактору

У Бродівське відділення поліції надійшла інформація про те, що в одному із сіл району внаслідок нещасного випадку померла людина.

Правоохоронці попередньо встановили, що загиблим є 69-річний місцевий мешканець.

За словами свідків, чоловік заводив трактор «ЮМЗ-6». Коли той почав рухатись, він спробував заскочити до кабіни, не втримався і впав під колесо. Травми, отримані в результаті наїзду, виявилися несумісними з життям.

Тіло загиблого скероване на експертизу. Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Лльвівській області

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