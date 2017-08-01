На Харківщині молоду жінку затримали за криваву різанину

У скоєнні злочину співробітники Новобаварського відділу поліції затримали раніше судиму 29-річну жительку Харківської області.

Правоохоронці встановили, що жінка знаходилась в гостях у чоловіка. Після спільного розпиття спиртного між ними виникла суперечка. В результаті жінка вдарила знайомого ножем в грудну клітину.

37-річного потерпілого було доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова. На даний час його стан задовільний.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.



Наразі підозрювана затримана згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового утримання. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

