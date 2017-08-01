На Харківщині молоду жінку затримали за криваву різанину

На Харківщині молоду жінку затримали за криваву різанину

11:42 01.08.2017
На Харківщині молоду жінку затримали за криваву різанину

У скоєнні злочину співробітники Новобаварського відділу поліції затримали раніше судиму 29-річну жительку Харківської області.

Правоохоронці встановили, що жінка знаходилась в гостях у чоловіка. Після спільного розпиття спиртного між ними виникла суперечка. В результаті жінка вдарила знайомого ножем в грудну клітину.

37-річного потерпілого було доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова. На даний час його стан задовільний.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрювана затримана згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового утримання. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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