На Харківщині молоду жінку затримали за криваву різанину
На Харківщині молоду жінку затримали за криваву різанину
У скоєнні злочину співробітники Новобаварського відділу поліції затримали раніше судиму 29-річну жительку Харківської області.
Правоохоронці встановили, що жінка знаходилась в гостях у чоловіка. Після спільного розпиття спиртного між ними виникла суперечка. В результаті жінка вдарила знайомого ножем в грудну клітину.
37-річного потерпілого було доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. Мещанінова. На даний час його стан задовільний.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Наразі підозрювана затримана згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового утримання. Слідчі дії тривають.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області