В Одесі патрульні затримали кримінальне тріо, яке обікрало автомобіль

В Одесі патрульні затримали кримінальне тріо, яке обікрало автомобіль

18:30 01.08.2017
В Одесі патрульні затримали солодку парочку, яка обікрала автомобіль

Близько 15 години дня, патрульні отримали інформацію про крадіжку на вулиці Приморській.

За адресою виклику заявник пояснив інспекторам, що невідомі скористалися відсутністю автовласника, розбили бокове скло та викрали речі з автомобіля BYD.

Патрульні опитали можливих свідків події та встановили напрямок руху зловмисників.

Під час пошуку на території занедбаної будівлі патрульні помітили двох чоловіків та жінку, які копирсалися у викрадених сумках.
Потерпілий одразу впізнав свої речі.

Підозрюваних затримали та передали слідчій групі для проведення необхідних процесуальних дій.

За матеріалами Патрульної поліції Одеси

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