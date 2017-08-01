В Одесі патрульні затримали кримінальне тріо, яке обікрало автомобіль

Близько 15 години дня, патрульні отримали інформацію про крадіжку на вулиці Приморській.

За адресою виклику заявник пояснив інспекторам, що невідомі скористалися відсутністю автовласника, розбили бокове скло та викрали речі з автомобіля BYD.