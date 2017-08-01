На Дніпропетровщині затримано поліцейського, що створив смертельну ДТП

На Дніпропетровщині затримано поліцейського, що створив смертельну ДТП

12:40 01.08.2017
На Дніпропетровщині затримано поліцейського, що створив смертельну ДТП

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальну провадженні, розпочатому за фактом скоєння працівником одного з підрозділів ГУНП України в області дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина (ч.2 ст.286 КК України).

Так, 29 липня 2017 року близько 23:00 години працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у м. Новомосковськ скоїв наїзд на пішохода та зник з місця ДТП.

Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув.

Наразі поліцейського затримано; вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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