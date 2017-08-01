На Миколаївщині суд обрав запобіжний захід іноземцю-порнографу

На Миколаївщині суд обрав запобіжний захід іноземцю-порнографу

13:00 01.08.2017
На Миколаївщині суд обрав запобіжний захід іноземцю-порнографу

За принципової позиції прокуратури Миколаївської області, судом затриманому громадянину Німеччини, який виготовляв порно-продукцію за участі неповнолітніх, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливою альтернативою у вигляді застави у розмірі 3 млн. грн.

Нагадуємо, 28 липня 2017 року у місті Миколаєві затримали німця, який знімав як на території Миколаєва, так і в інших регіонах України порно з неповнолітніми.

Під час санкціонованого обшуку в автомобілі «фотографа» було вилучено два ящики з жіночою білизною і речами, які допомагали зловмиснику створювати різноманітні образи для фотозйомки. Також, за місцем проживання вилучено десятки дисків з порно-продукцією та  порно-журнали.

29 липня 2017 року вказаній особі повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 301 КК України. 
Правоохоронці належним чином повідомили посольство Німеччини про затримання їх громадянина за підозрою у вчиненні злочину.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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