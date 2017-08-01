На Запоріжжі працівник підприємства викрав зброю із сейфу

На Запоріжжі працівник підприємства викрав зброю із сейфу

18:00 01.08.2017
На Запоріжжі працівник підприємства викрав зброю із сейфу

На одному з акціонерних товариств охоронець викрав з сейфу зброю підприємства. Поліцейські вилучили викрадений револьвер. Триває досудове розслідування.

Із повідомленням про зникнення зброї до поліції Токмака звернулась співробітник одного з публічних акціонерних товариств. Поліцейські опитали всіх свідків та працівників підприємства. Особу підозрюваної особи встановили одразу.

Встановлено, що близько дев’ятої годині 26-річний охоронець з сейфу скоїв крадіжку револьверу «Наган» калібру 7,62мм, який належить підприємству. Коли співробітники помітили зникнення зброї, одразу ж викликали поліцію. Викрадене у раніше незасудженого зловмисника вилучили.

Слідчим Токмацького відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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