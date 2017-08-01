В Ужгороді патрульні встигли врятуватувати юнака від самогубства

В Ужгороді патрульні встигли врятуватувати юнака від самогубства

18:40 01.08.2017
В Ужгороді патрульні встигли врятуватувати юнака від самогубства

Близько 17:00, ужгородські патрульні отримали виклик про спробу вчинення суїциду на вулиці Гагаріна.

Поліцейські за лічені хвилини прибули на місце, та з’ясували, що юнак хоче стрибнути з даху через сварку з дівчиною. Побачивши полісменів, хлопець відразу попередив, щоб до нього не підходили, бо зістрибне.

Використовуючи професійні навички спілкування, патрульні намагалися вийти на контакт із ним, щоб відвернути від наміру вчинити самогубство. На місце пригоди викликали швидку. Також було заплановано викликати МНС, щоб ті розклали брезент, але виявилося, що відповідного спорядження вони не мають.

Під час спілкування, полісмени непомітно скорочували відстань, щоб унеможливити стрибок. На місце події запросили психолога, який відволікав та заспокоював хлопця.

Коли юнак втратив пильність – патрульний миттєво схопив його, таким чином врятувавши від загибелі.

Завдяки злагодженим діям полісменів, хлопця врятували та передали лікарям швидкої.

За матеріалами Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

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