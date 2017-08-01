На Львівщині під час тарану мотоблоку та легковика загинула людина

На Львівщині під час тарану мотоблоку та легковика загинула людина

16:00 01.08.2017
На Львівщині під час тарану мотоблоку та легковика загинула людина

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

У Перемишлянське відділення поліції надійшла інформація про те, що у райцентрі на вулиці Галицькій сталася ДТП.

Внаслідок зіткнення автомобіля «Шкода-Октавіа», яким керував 39-річний житель Івано-Франківської області, та мотоблоку «ZUBR» водій останнього, 67-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження, від котрих помер на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.