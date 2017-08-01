На Львівщині під час тарану мотоблоку та легковика загинула людина

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

У Перемишлянське відділення поліції надійшла інформація про те, що у райцентрі на вулиці Галицькій сталася ДТП.

Внаслідок зіткнення автомобіля «Шкода-Октавіа», яким керував 39-річний житель Івано-Франківської області, та мотоблоку «ZUBR» водій останнього, 67-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження, від котрих помер на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

