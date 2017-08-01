У Львові легковик на переході серйозно травмував молоду жінку

У Львові легковик на переході серйозно травмував молоду жінку

17:32 01.08.2017
У Львові легковик на переході серйозно травмував молоду жінку

Попередньо встановлено, що 23-річна львів’янка переходила дорогу по пішохідному переході і потрапила під колеса «ЗАЗ Сенс».

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Стрийській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ЗАЗ Сенс», 37-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, 23-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінку із забоями та саднами було доставлено у лікарню. Після надання медичної допомоги вона повернулася додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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