У Києві жінка викинулась з вікна на очах власних доньки та матері

У Києві жінка викинулась з вікна на очах власних доньки та матері

13:42 01.08.2017
У Києві жінка викинулась з вікна на очах власних доньки та матері

Від отриманих травм 31-річна киянка померла у кареті «швидкої». Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Оболонського управління поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зої Гайдай виявили жінку у тяжкому стані, яка випала із балкону на 10-му поверсі будинку.

На момент прибуття слідчо-оперативної групи потерпілу забрала «швидка». Від отриманих травм місцева мешканка померла дорогою до лікарні. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

Зі слів рідних, які перебували у цей час вдома, для самогубства у жінки не було причин. Нічого не пояснивши, вона вистрибнула на очах у доньки та матері, які не встигли її зупинити.

Також поліцейські встановили, що окрім сім’ї, у квартирі знаходився співмешканець загиблої. Вони разом випивали та сварилися. Згодом чоловік вийшов покурити на сходовий майданчик, а жінка пішла на балкон і стрибнула вниз.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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