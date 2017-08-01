У Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, якого розшукують за злочин

У Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, якого розшукують за злочин

17:00 01.08.2017
У Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, якого розшукують за злочин

Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на вулиці Залізняка, патрульні виявили невідомих осіб, які підозріло себе поводили.

Перебуваючи в громадському місці із ознаками алкогольного сп’яніння чоловіки порушували правила додержання тиші у нічний час.

Перевіривши даних осіб по базах даних патрульних, поліціянти встановили, що 33-річний місцевий житель перебуває у розшуку Зарічанським відділом поліції за вчинення грабежу за частиною 1 статті 186 ККУ.

Громадянина доставили до відділу поліції, де наразі даною справою займаються слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Хмельницького

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