У Хмельницькому патрульні затримали чоловіка, якого розшукують за злочин

Сьогодні, близько 1-ї години ночі, на вулиці Залізняка, патрульні виявили невідомих осіб, які підозріло себе поводили.

Перебуваючи в громадському місці із ознаками алкогольного сп’яніння чоловіки порушували правила додержання тиші у нічний час.

Перевіривши даних осіб по базах даних патрульних, поліціянти встановили, що 33-річний місцевий житель перебуває у розшуку Зарічанським відділом поліції за вчинення грабежу за частиною 1 статті 186 ККУ.



Громадянина доставили до відділу поліції, де наразі даною справою займаються слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Хмельницького

