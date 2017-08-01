На Львівщині директора підприємства судитимуть за спробу підкупу прокурора

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за підозрою директора одного із підприємств Львівщини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, що останній на початку червня поточного року намагався надати працівнику однієї з місцевих прокуратур Львова неправомірну вигоду в розмірі 220 тис грн. За вказану суму коштів підприємець очікував закриття кримінального провадження, розпочатого місцевою прокуратурою за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з реконструкції вулиці у місті Львові, кошторисною вартістю у 44 млн. грн.

Зазначимо, що за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 512 тис грн.

За вчинене директору загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області