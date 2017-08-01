На Львівщині директора підприємства судитимуть за спробу підкупу прокурора
На Львівщині директора підприємства судитимуть за спробу підкупу прокурора
За процесуального керівництва прокуратури Львівської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за підозрою директора одного із підприємств Львівщини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Нагадаємо, що останній на початку червня поточного року намагався надати працівнику однієї з місцевих прокуратур Львова неправомірну вигоду в розмірі 220 тис грн. За вказану суму коштів підприємець очікував закриття кримінального провадження, розпочатого місцевою прокуратурою за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з реконструкції вулиці у місті Львові, кошторисною вартістю у 44 млн. грн.
Зазначимо, що за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 512 тис грн.
За вчинене директору загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області