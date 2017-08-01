На Хмельниччині посадовця виправної колонії судитимуть за хабарництво

Слідчими слідчого відділу прокуратури Хмельницької області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України в області під час одержання неправомірної вигоди викрито начальника відділення відділу із соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній області.

Встановлено, що працівник установи, за сприяння в умовно-достроковому звільненні особи, засудженої до покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі, захотів отримати 15 тис. грн. неправомірної вигоди.

За цю суму він пообіцяв внести керівництву установи пропозиції про застосування до останнього заходів заохочення та скласти характеристики, які необхідні для позитивного розгляду комісією установи питання щодо звільнення засудженого за крадіжки, шахрайство, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю від відбування покарання.

Під час одержання обумовленої суми хабар а від дружини засудженого, працівника колонії викрито «на гарячому» та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Неправомірно одержані кошти вилучено.

За клопотанням сторони обвинувачення судом затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави, якою він скористався.

Як повідомив начальник слідчого відділу прокуратури області Володимир Готра, за результатами досудового розслідування слідчими прокуратури зібрано достатню кількість доказів у вчиненні вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, та прохання надати таку вигоду).

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено для розгляду до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області