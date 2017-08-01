У Києві трьох молодиків судитимуть за жорстокий розбійний напад

Київською місцевою прокуратурою №2 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного жителя міста Києва та двох його 18-річних спільників, які вчинили розбійний напад на киянина, спричинивши потерпілому матеріальних збитків на суму майже 21 тис. гривень.

Так, 6 травня 2017 року близько першої години ночі, перебуваючи на вул. Лісовій у Києві, молодики напали на перехожого. Зловмисники вдарили потерпілого по голові, від чого останній втратив свідомість. Після чого, впевнившись, що чоловік не чинить супротив, злочинці забрали у нього всі цінні речі та зникли з місця вчинення злочину.

Правоохоронці затримали молодиків по «гарячих слідах» через декілька годин після вчинення злочину. Під час обшуків житла та автомобілів у фігурантів злочину було виявлено та вилучено предмети, заздалегідь заготовлені для вчинення злочину, а саме биту та газовий балон, що містить речовину сльозоточивої та дратівливої дії.

Крім того, в ході проведеного досудового розслідування була встановлена причетність 18-річного киянина, який вже був раніше судимий за вчинення аналогічного злочину, до скоєння 5 грабежів із застосуванням насильства, жертвами яких стали четверо киян. Сума збитків, спричинених вказаними протиправними діями грабіжника, становить майже 22 тисячі гривень.

Молодикам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією належного їм майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва