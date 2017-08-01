На Київщині судитимуть контрабандиста, що ковтнув 1 кг. кокаїну у презервативах

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру 25-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) КК України.

Установлено, що молодик, за грошову винагороду у сумі 4,5 тисячі доларів США, погодився перевезти наркотичний засіб, обіг якого обмежено – кокаїн, з Федеративної Республіки Бразилія до України. Отримавши понад 1 кг кокаїну в Бразилії чоловік пересипав його у 28 презервативів та проковтнув, щоб непомітно перевезти його контрабандою через митні кордони у шлунку.

У подальшому, чоловік нічого не їв та вживав спеціальні препарати, які давали змогу утримувати кокаїн у шлунку.

Знаходячись у зоні митного контролю у міжнародному пункті пропуску через державний кордон України, під час здійснення митного огляду, зловмисника затримано правоохоронними органами та направлено до лікарні.

Згідно висновку експерта у шлунку чоловіка знаходився кокаїн.

Вартість 1 кг. кокаїну на «чорному» ринку становить близько 300 тисяч доларів США.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Винахідливому чоловікові відтепер загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області