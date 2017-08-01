На Донеччині поліцейські врятували 17-річну дівчину від суїциду
На Донеччині поліцейські врятували 17-річну дівчину від суїциду
Сьогодні до чергової частини поліції Краматорська надійшло повідомлення від співробітника залізничного вокзалу про те, що дівчина намагається покінчити життя самогубством.
На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка швидко з’ясувала усі обставини події. Виявилося, що сьогодні вранці 17-річна жителька Слов’янська, яка приїхала у сусіднє місто на роботу, посварилася зі своїм роботодавцем та вирішила сховатися між потягами.
Вона гуляла між вагонами, коли її побачив залізничник. Він відразу повідомив у поліцію, що дівчина, можливо, хоче скоїти суїцид.
Небезпека для життя дівчини була цілком реальна – така погулянка могла коштувати життя.
Тож поліцейські не зволікали та відразу вивели неповнолітню з небезпечної території.
Наразі дівчинкою займаються співробітники ювенальної превенції, які передадуть її батькам.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області