На Донеччині поліцейські врятували 17-річну дівчину від суїциду

Сьогодні до чергової частини поліції Краматорська надійшло повідомлення від співробітника залізничного вокзалу про те, що дівчина намагається покінчити життя самогубством.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка швидко з’ясувала усі обставини події. Виявилося, що сьогодні вранці 17-річна жителька Слов’янська, яка приїхала у сусіднє місто на роботу, посварилася зі своїм роботодавцем та вирішила сховатися між потягами.

Вона гуляла між вагонами, коли її побачив залізничник. Він відразу повідомив у поліцію, що дівчина, можливо, хоче скоїти суїцид.



Небезпека для життя дівчини була цілком реальна – така погулянка могла коштувати життя.

Тож поліцейські не зволікали та відразу вивели неповнолітню з небезпечної території.

Наразі дівчинкою займаються співробітники ювенальної превенції, які передадуть її батькам.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

