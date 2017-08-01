На Харківщині двоє чоловіків тяжко отруїлись фальсифікованою горілкою

Двох постраждалих в стані алкогольного сп’яніння було доставлено до лікарні міста Харкова. Ще один чоловік помер. Наразі до тями прийшов 32-річний потерпілий. Стан його здоров'я медики оцінюють, як стабільно тяжкий.

Об 11:26 до чергової частини Люботинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що з селища Пісочин до 17 лікарні міста Харкова госпіталізовано 32 та 51-річних місцевих мешканців в неконтактному стані.

Також того дня за адресою було виявлено тіло 34-річного мешканця селища Пісочин.



Зі слів дружини померлого поліцейські з’ясували , що її чоловік ніде не працював та зловживав спиртними напоями.



На даний час правоохоронцями проведено обшук в магазині, де ймовірно потерпілі придбали спиртні напої, звідки вилучено 5 ящиків горілки. Призначені необхідні експертизи.



Інформація про подію внесена до Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

