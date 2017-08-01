На Кіровоградщині жінка ударом ножа захистила гідність власної доньки

На Кіровоградщині жінка ударом ножа захистила гідність власної доньки

14:22 01.08.2017
На Кіровоградщині жінка ударом ножа захистила гідність власної доньки

36-річний потерпілий із тяжким тілесним ушкодженням, яке він отримав під час раптової сварки, потрапив до лікарні, а жінці, що вчинила кримінальне правопорушення, може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію місцевого мешканця з ножовим пораненням. Спершу житель обласного центру звернувся за допомогою до місцевої лікарні й повідомив, що поранився пляшкою. Однак через кілька днів, у зв’язку з погіршенням самопочуття, він повернувся до медичного закладу.

«Як згодом з’ясували працівники поліції, до кримінального правопорушення була причетна родичка цивільної дружини потерпілого. Жінка переховувалася від правоохоронців на околиці міста в покинутому будинку, однак працівникам поліції вдалося швидко встановити її місцезнаходження. 49-річну місцеву жительку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину – ніж, працівники поліції вилучили і направили на дослідження. Нині особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу України», - повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

Попередньо встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв у господині будинку з цивільним чоловіком доньки виникла сварка. Чоловік нібито почав ображати доньку підозрюваної, тоді жінка не стерпіла образливих слів, схопила ніж й вдарила ним кривдника у живіт.

Зловмисниці, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення пограбування, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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