У Києві небайдужі люди самотужки затримали вуличного грабіжника

У Києві небайдужі люди самотужки затримали вуличного грабіжника

20:00 01.08.2017
У Києві небайдужі люди самотужки затримали вуличного грабіжника

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки спіймали невідомого, який вирвав сумку з рук в жінки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

По прибуттю правоохоронці встановили, що зловмисник підбіг до жінки, штовхнув її, а після вихопив з рук сумку та намагався втекти. Але чоловіки, які стали свідками злочину, наздогнали нападника і передали його працівникам поліції.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 45-річний уродженець Вінницької області, раніше судимий за аналогічні злочини.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського УП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено підозру у вчинені злочину, за який передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Чоловіку обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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