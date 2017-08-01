В Одесі держслужбовця підозрюють у цілій низці серйозних злочинів

Слідчими Приморського відділу поліції в місті Одесі спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України про підозру у вчиненні низки злочинів, пов’язаних із господарською діяльністю, повідомлено одному з місцевих посадовців.

Упродовж тривалого часу чоловік, будучи службовою особою та, використовуючи своє службове становище, здійснював розтрату чужого майна. Під приводом планових закупівель необхідного обладнання для навчальних закладів зловмисник, заручившись підтримкою місцевого приватного підприємця, вступив у злочинну змову з останнім та злочинним шляхом привласнив грошові кошти в сумі близько 800 тисяч гривень.

Вказаний факт в ході досудового розслідування був виявлений та задокументований поліцейськими, які поряд із цим встановили причетність службовця ще до одного кримінального правопорушення – підроблення службової документації.

По зазначених фактах правопорушнику вже вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області