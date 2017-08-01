На Львівщині бус із пасажирами врізався у відбійник, є загиблі та поранені

Полизу Львова рейсовий автобус потрапив у ДТП, водій загинув.

Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження, зараз їх оглядають лікарі.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 01 серпня, близько 13.30 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Гамаліївка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водієві рейсового автобуса, який слідував за маршрутом Радехів – Львів, раптово стало погано, він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і в’їхав у відбійник.

Водій автобуса помер на місці події, двоє пасажирів, чоловік і жінка, звернулися за допомогою лікарів.

Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті водія, з’ясовують кількість пасажирів та обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області