На Закарпатті через невдале приземлення травмувалась дельтапланеристка

О 13:30 в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення що районі г. Гимба, внаслідок невдалого приземлення, травмувалася 56 річна дельтапланеристка з м. Київ.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця було скеровано чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки Міжгірського гірського пошуково-рятувального відділення.

О 13:45 рятувальники дісталися до потерпілої та надали їй долікарську допомогу. Далі травмовану киянку було транспортовано до с. Ізки Міжгірського району, де на неї чекали лікарі швидкої.

Вже звідти жінку було госпіталізовано до медичної установи в с. Пилипець.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області