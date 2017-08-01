На Прикарпатті рятувальники ДСНС надали допомогу травмованому туристу

О 14:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час спуску з хребта Аршиця до озера Росохан, поблизу села Осмолода Рожнятівського району, травмував ногу житель міста Київ 1966 р.н., який відпочивав у горах в складі туристичної групи з 7 чоловік.

О 14:35 для проведення аварійно-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників села Осмолода (3 чоловік на 1 одиниці техніки).

О 18:00 гірські рятувальники супроводили потерпілого від озера Росохан до підніжжя гори та автомобілем доправили в село Осмолода до місця його тимчасового проживання.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області