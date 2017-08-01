На Херсонщині затримано грабіжника, який ледь не зарізав продавчиню

На Херсонщині затримано грабіжника, який ледь не зарізав продавчиню

15:19 01.08.2017
На Херсонщині затримано грабіжника, який ледь не зарізав продавчиню

Розбійний напад на магазин "Second Hand" стався у місті Нова Каховка. Зловмисник наніс жінці-продавцю 4 ножові поранення у грудну клітину, після чого забрав її особисті речі та гроші.

На щастя, жінка залишилася жива та нині знаходиться в лікарні. Поліцейські затримали нападника завдяки допомозі громадян, які упізнали його по фотороботу.

Потерпіла добре запам’ятала прикмети зловмисника і описала їх поліцейським. Був складений фоторобот, який поширили у засобах масової інформації, соціальних мережах, розмістили на зупинках громадського транспорту, біля магазинів, роздали водіям рейсових автобусів та таксі.

Паралельно з цим працівники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно з оперативниками Новокаховського відділу поліції перевіряли раніше судимих за подібні злочини, наркоманів та сезонних робітників, які могли бути причетними до розбою.

- Через два тижні нам надійшла інформація від жителів Нової Каховки, що схожий за прикметами чоловік проживає в одному зі спальних районів. Йому 40 років і він наркозалежний, - повідомив заступник начальника Головного управління національної поліції в Херсонській області Микола Цап. - Потерпіла упізнала зловмисника за характерними прикметами.

Під час проведення санкціонованого обшуку у його квартирі поліцейські вилучили гроші та ймовірні знаряддя злочину, які направлені на експертизу. Зважаючи на жорстокість вчиненого злочину, буде призначена психіатрична експертиза.

Слідство не виключає, що наркозалежний може бути причетний і до інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.