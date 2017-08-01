У Білій Церкві поліція затримала солодку парочку серійних грабіжників

У Білій Церкві поліція затримала солодку парочку серійних грабіжників

21:30 01.08.2017
У Білій Церкві поліція затримала солодку парочку серійних грабіжників

На кримінальному рахунку молодої пари 5 скоєних пограбувань у місті Біла Церква. 27-річний чоловік три місяці тому повернувся з місць позбавлення волі і знову став на кримінальний шлях.

24-річна дівчина, з якою він познайомився, коли відбував покарання, дочекалась і приєдналась до його злочинних заробітків.

На «промисел» зловмисники виходили в основному у темний час доби: нападали на жінок, зриваючи з них прикраси із золота. Награбоване здавали до ломбарду, виручені кошти витрачали на розваги та прожиття.

Так, одного дня хлопець напав на 56-річну жінка, коли та йшла на роботу. Перехожа жінка тільки відчула, що зірвали з шиї ланцюжок з кулоном, вагою близько 5 гр. та вартістю 3 тисячі гривень. Потерпіла встигла побачити хлопця, який тікав.

Наступного разу хлопець та дівчина накинулись на 63–річну місцеву жительку. Нападники почали душити та зірвали з шиї ланцюжок.

Аналогічний напад вони скоїли на 70-річну жінку в районі Сквирського шосе: повалили пенсіонерку на землю та зірвали з шиї золоту прикрасу.

Завдяки професійним діям працівників кримінального блоку Білоцерківського відділу поліції вдалося встановити осіб, причетних до скоєння низки пограбувань та затримати їх.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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