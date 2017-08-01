На Вінниччині засуджено чоловіка, який вбив одного молодика та поранив іншого

Козятинський районний суд визначився з мірою покарання для 50-річного підозрюваного, який в серпні 2015 року позбавив життя хлопця та ще одного важко травмував.

Під час досудового розслідування було встановлено, що тілесні ушкодження загиблому наніс 50-річний житель Козятинського району.

Близько першої години ночі до будинку засудженого, де він проживав з дружиною та двома синами, прийшли троє місцевих жителів для з’ясовування стосунків з одним із його синів. Суперечка, яка виникла між господарем будинку та непроханими гостями згодом переросла у бійку.

Під час конфлікту 24-річний хлопець отримав декілька ударів ножем в груди, один з яких - у серце. Другий потерпілий, на той час 20-річний молодик, також отримав ножові поранення та був доставлений до лікарні.



Колегія судів визнала підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), ч.1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), та винесла вирок у вигляді 11 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницкій області