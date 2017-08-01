У Хмельницькому патрульні затримали молодика, який порізав жінку

У Хмельницькому патрульні затримали молодика, який порізав жінку

23:00 01.08.2017
У Хмельницькому патрульні затримали молодика, який порізав жінку

Близько 2-ї години ночі, на службу 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Панаса Мирного невідома особа завдала заявнику ножові тілесні ушкодження.

Прибувши на місце події патрульні помітили, як біжить особа, чоловічої статті, та у руці тримає предмет схожий на ніж.

Інспектори патрульної поліції затримали підозрілого чоловіка, ним виявився 22-річний молодик. Як виявилось пізніше даний громадянин ймовірно з хуліганських спонукань, під час раптово виниклих неприязних відносин ножем спричинив тілесні ушкодження 36-річній місцевій мешканці.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка наразі з’ясовує обставини по даній справі та причетність чоловіка до правопорушення.

За матеріалами Патрульної поліції Хмельницького

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