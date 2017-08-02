СБУ запобігла контрабандному вивозу з України 34 кг бурштину

Авіаканал контрабандного вивезення бурштину за кордон викрила на Київщині Служба безпеки України спільно з митниками.

В аеропорту «Бориспіль» під час поглибленого огляду багажу двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину, який намагалися приховати під виглядом солодощів.

Для невиявлення «сонячного каміння» за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ