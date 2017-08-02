На Миколаївщині СБУ виявила на двох суднах мільйон пачок контрабандних цигарок
На Миколаївщині СБУ виявила на двох суднах мільйон пачок контрабандних цигарок
Контрабанду мільйона пачок цигарок попередила на Миколаївщині Служба безпеки України спільно з прикордонниками.
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили чотири тисячі ящиків з цигарками різних іноземних виробників на іноземному судні та суховантажній баржі з портом приписки на Одещині.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ