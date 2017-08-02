На Миколаївщині СБУ виявила на двох суднах мільйон пачок контрабандних цигарок

Контрабанду мільйона пачок цигарок попередила на Миколаївщині Служба безпеки України спільно з прикордонниками.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили чотири тисячі ящиків з цигарками різних іноземних виробників на іноземному судні та суховантажній баржі з портом приписки на Одещині.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ