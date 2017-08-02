На Харківщині оперативники затримали банду досвідчених домушників

Злодіїв було викрито на місці скоєння злочину співробітниками Управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку поліції, а також працівниками сектору карного розшуку поліції Ізюмського району.

За результатами проведення слідчих та оперативно-розшукових дій зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні більш ніж 10 крадіжок з квартир та домоволодінь громадян, розташованих на території Харкова та Харківської області.

Робота щодо встановлення усіх членів групи з ознаками організованості тривала з грудня 2015 року. До її складу входило троє осіб віком від 43 то 52 років, мешканці Куп’янського району.

У результаті чіткої та злагодженої дії різних служб та підрозділів поліції зловмисників вдалося затримати на гарячому у селищі Борова.

Як з’ясувалося, чоловіки промишляли крадіжками кілька років та спеціалізувалися саме на даному виду злочинів завдяки значному кримінальному досвіду.

Раніше вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За фактами їх протиправної діяльності слідчими відкриті кримінальні провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Речові доказі вилучені. Вирішується питанні про обрання затриманим запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області