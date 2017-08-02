На Закарпатті у чоловіка, який побив дружину, знайшли наркосировину

Поліція розпочала слідство за фактом виявлення у помешканні мешканця села Богдан макових стебел.

Поліція виявила та вилучила наркотичні рослини від рахівчанина, котрий фігурує у справі нанесення тілесних ушкоджень своїй дружині. Під час виїзду на місце сімейної сварки, правоохоронці, оглядаючи помешкання, виявили 112 макових стебел. Рослини були у металевій каструлі. Мак вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області