На Кіровоградщині сварка через жінку закінчилась тяжкою травмою

На Кіровоградщині сварка через жінку закінчилась тяжкою травмою

00:02 02.08.2017
На Кіровоградщині сварка через жінку закінчилась тяжкою травмою

За попередніми даними, під час сварки один із чоловіків завдав іншому удару в око.

Нині 36-річний потерпілий знаходиться на лікуванні в обласному центрі. Зловмиснику за скоєне може загрожувати покарання – до 8 років позбавлення волі.

До Новоукраїнського відділу поліції надійшло повідомлення про доправлення до обласної лікарні жителя району з тяжкими тілесними ушкодженнями.

«Попередньо поліцейські встановили, що ввечері до чоловіка прийшов 27-річний мешканець сусіднього села для з’ясування обставин, за яких той начебто ображав його родичку. Між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки один із чоловіків завдав іншому кулаком удару в обличчя, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. У даний час особі вже повідомлено про підозру», – повідомив т.в.о. начальника Новоукраїнського відділу поліції Костянтин Левченко.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

 

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