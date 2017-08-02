В Одесі засуджено активного учасника терористичної групи

Апеляційний суд Одеської області виніс обвинувальний вирок члену терористичної групи, який виготовляв вибухові пристрої.

У липні 2015 року співробітники Служби безпеки України нейтралізували терористичну групу, що планувала низку терактів на важливих об’єктах інфраструктури Одеської та Миколаївської областей. Під час обшуків правоохоронці вилучили вибухові пристрої, комплектуючі до них, понад 10 кг вибухової речовини, електродетонатори, металеві кульки, фотографії місць, де планувалися вибухи, символіку так званої «новоросії» тощо. Слідство триває.

Разом з іншими зловмисниками співробітники спецслужби затримали в Одесі місцевого мешканця, який виготовляв для терористів саморобні вибухові пристрої. Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого деталі для виготовлення нових СВП. За висновками експертів, вони ідентичні тим, що використовувалися у терактах на Одеській залізниці у квітні-червні 2015 року.

Суд визнав підривника винним за ст. 113 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-центру СБУ