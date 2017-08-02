Поліція Чернігівщини розслідує кошмарне вбивство чотирирічної дитини

Поліція Чернігівщини розслідує кошмарне вбивство чотирирічної дитини

08:07 02.08.2017
Поліція Чернігівщини розслідує кошмарне вбивство чотирирічної дитини

До Срібнянської центральної районної лікарні було доправлено тіло 4-річної дитини з механічною асфіксією.

Як встановили правоохоронці, дитина мешкала разом із батьком та матір’ю. Батько безробітний та мав проблеми з алкоголем, а мати – психічні розлади. У вбивстві дівчинки підозрюєтья саме жінка.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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