Поліція Одещини притягнула до відповідальності непутящу матір шістьох дітей

Відносно жінки протягом півроку було складено три адміністративні протоколи за невиконання обов’язків по вихованню дітей. Молодші діти віком чотири і п'ять років поміщені в Ізмаїльський реабілітаційний центр.

Правоохоронці встановили, що діти займаються бродяжництвом. Так, дев'ятирічний син 37-річної жінки пішов у місто, нікому з дорослих нічого не сказавши. Дитину швидко знайшли завдяки тому, що хлопчик зайшов у лікарню, адже захотів їсти.

«У жінки шестеро дітей, четверо з них неповнолітні. Виховує вона їх сама. З початку 2017 року правоохоронцями задокументовано три факти уходу дітей з даної сім'ї, - розповідає т.в.о. начальника Ренійського відділення поліції майор поліції В'ячеслав Дерменжи.- Вперше співробітники поліції познайомилися з цією сім'єю на початку року».

Відносно матері складено адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні порушення. Вона була поставлена на облік в службу у справах дітей Ренійської районної державної адміністрації. Співробітники сектора ювенальної превенції провели з жінкою профілактичну бесіду, пояснивши всі наслідки даного правопорушення. Санкція даної статті передбачає штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«За даним фактом жінка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. На дітей звернули увагу випадкові перехожі, які не залишилися байдужими і привели їх в поліцію,- продовжує розповідати т.в.о. начальника Ренійського ВП В'ячеслав Дерменжи. - З урахуванням особистості жінки, було прийнято рішення забрати у неї молодших дітей і помістити їх на тимчасове проживання в Ізмаїльський реабілітаційний центр. Жінці було роз'яснено, що якщо вона не виправить умов проживання дітей, не вживатиме заходів до поліпшення їх побуту, буде вирішуватися питання про позбавлення її батьківських прав».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області