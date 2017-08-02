У Рівному студентка пропонувала інтимні послуги в інтернеті

У Рівному студентка пропонувала інтимні послуги в інтернеті

09:22 02.08.2017
У Рівному студентка пропонувала інтимні послуги в інтернеті

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області притягнули до адмінвідповідальності студентку одного з вищих навчальних закладів Рівного, яка розміщувала в Інтернеті оголошення про сексуальні послуги та надавала їх за 700 гривень.

Під час проведення моніторингу всесвітньої мережі поліцейські виявили користувача, яка в соціальних мережах розміщувала оголошення інтимного характеру про надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду в сумі 700 гривень.

Невідомою особою виявилась 20-річна студентка одного із ВНЗ міста Рівного, на яку поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (зайняття проституцією).

Протокол направили для прийняття рішення та накладення адміністративного стягнення у виді попередження або штрафу в сумі від 85 до 170 гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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