На Тернопільщині викрадач сейфу витратити чималі гроші з нього не встиг

Співробітники Кременецького відділу поліції за підозрою у вчиненні крадіжки затримали в порядку статті 208 КПК 37-річного жителя Почаєва.

Зловмисник викрав сейф з грошима та золотом з будинку місцевих підприємців.



Як розповів начальник кримінальної поліції Кременеччини Андрій Валецький, потерпілі в період, коли сталася крадіжка, перебували на відпочинку. Повернувшись, застали виламані двері з тильної сторони будинку, а з шафи спальної кімнати зник сейф.

Почаївський підприємець із заявою звернувся до поліції, і менше ніж за добу правоохоронці встановили та затримали особу крадія. Ним виявися місцевий житель – товариш доньки потерпілих.

Як розповідають сусіди, 23-річна донька підприємців веде, м’яко кажучи, не зовсім правильний спосіб життя. П’янки, сумнівні компанії спочатку позбавили її можливості виховувати двох дітей, а тепер і батьки цураються непутнього чада.

Вирушаючи на відпочинок, родичі заборонили доньці з’являтися навіть на порозі помешкання, бо добре знають її натуру. За попередніми даними, молодиця, тиняючись із собі подібними, могла обмовитися знайомому про те, що родичів в місті немає.

-Зловмисник привласнив велику суму грошей – понад три тисячі євро та тисячу доларів, а також та шкатулку із ювелірними прикрасами, - розповідає Андрій Валецький. - Але витратити не встиг – ми йому завадили.

Гроші й золоті вироби правоохоронці вилучили в підозрюваного, а сейф, який крадій розрубав сокирою, аби дістати звідти коштовності, довелося піднімати з дна озера, куди його викинув підозрюваний.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області