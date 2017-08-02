Шестеро дітей отруїлись у дитячому садку на Донеччині

Шестеро дітей отруїлися в одному з дошкільних закладів м. Білицьке Покровського району та були госпіталізовані.

Встановлено, що малеча постраждала ще 5 днів тому, однак ані адміністрація дошкільного закладу, ані медики до поліції з цього приводу не зверталися. Встановлюються всі обставини події.

Вчора, 1 серпня, у Добропільське відділення поліції з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поштою надійшли матеріали за фактом групового інфекційного захворювання шістьох дітей, яке сталося в період з 27 по 29 липня.



Постраждалі діти віком від 2 до 3 років були госпіталізовані до інфекційного відділення Добропільської міської лікарні. Наразі здоров'ю малечі нічого не загрожує.



Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 137 «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» Кримінального кодексу України.



В рамках проведення досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини події, а також причини несвоєчасного повідомлення про отруєння співробітниками дитячого закладу та медпрацівниками.



Дитячий садок закритий до з’ясування всіх обставин.

У приміщенні поліцейськими за участі СЕС проводиться ретельний огляд.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

