В Ужгороді поліція розслідує майже невмотивовану різанину

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського відділу розшукали чоловіка, який прийшов на роботу до знайомого і без пояснення причин неприязні побив його та порізав ножем.

У липні на службу «102» надійшло повідомлення від медиків Ужгородської лікарні про те, що до них поступив пацієнт із двома ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група поспілкувалася з потерпілим, але він відмовився від написання заяви та будь-яких пояснень. Після надання медичної допомоги лікарі відпустили пацієнта додому.

Працівники кримінальної поліції Ужгородського відділу встановили, що тілесні ушкодження чоловіку наніс 21-річний ужгородець. Чоловік прийшов прямо на робоче місце до потерпілого та почав його бити. Зрештою нападник застосував ніж.

Причин такої поведінки підозрюваний пояснити не зміг. Чоловіки були між собою ледве знайомі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області