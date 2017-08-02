Поліція Закарпаття розкрила жорстокий замах на вбивство

Співробітники поліції Закарпаття розкрили замах на вбивство в селі Стужиця, коли місцевий житель вистрілив у знайомого. Нападнику уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Управління карного розшуку та слідче управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно з співробітниками Великоберезнянського відділення під процесуальним керівництвом прокуратури розкрили замах на вбивство в селі Стужиця. Правоохоронці встановили, що підозрюваний вийшов зі свого автомобіля «Mercedes-Benz» та прицільно вистрілив у 34-річного односельця, який ішов йому назустріч.

Потерпілий отримав проникаюче поранення в груди.

Постраждалого вчасно доставили в Виноградівську районну лікарню, де медики врятували його життя. Він розповів поліції, що мав конфлікт з підозрюваним, проте не розуміє, чому той хотів позбавити його життя.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство. Сьогодні, 1 серпня, ми повідомили про підозру 23-річному жителю села Стужиця Великоберезнянського району, який вистрілив у знайомого. Крім цього, вже внесено клопотання до Ужгородського міськрайонного суду щодо обрання міри запобіжного заходу щодо нього у вигляді тримання під вартою. Поліція встановлює всі обставини цієї справи, слідство триває», – розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Закарпатській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області