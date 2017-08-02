На Харківщині маленька дитина випала з вікна квартири на 4-му поверсі

На Харківщині маленька дитина випала з вікна квартири на 4-му поверсі

10:40 02.08.2017
На Харківщині маленька дитина випала з вікна квартири на 4-му поверсі

На Харківщині дитина випала з вікна.Зі слів 25-річної матері, дівчинка на деякий час залишилась без нагляду дорослих та випала з вікна квартири, розташованої на 4-му поверсі.

Подія сталася напередодні в смт. Краснопавлівка. Дівчинка, 2014 року народження, була доставлена у тяжкому непритомному стані до відділення реанімації Лозівської центральної лікарні о 16:25.

Лікарі діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота.

Поліцейські проводять подальшу перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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