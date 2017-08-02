На Житомирщині блогера підозрюють у державній зраді, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили на Житомирщині діяльність на шкоду інформаційній безпеці нашої держави місцевого блогера-журналіста, який за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Правоохоронці встановили, що житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації. Тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер, іноді «інформаційному найманцю» дозволялося самому обирати тему. Гонорари за публікації зловмисник отримував через міжнародні системи онлайн-розрахунків.

Підготовлені журналістом авторські статті, із потрібними кремлівським кураторам акцентами, публікувалися на шести Інтернет-сайтах, які адмініструвалися із РФ та тимчасово окупованих територій України. Показово, що на початку «кар’єри» автор підписувався справжнім прізвищем, але згодом перейшов виключно на псевдоніми.

Під час досудового розслідування було проведено лінгвістичні і судово-психологічні експертизи текстів житомирського журналіста. Вони засвідчили їхній маніпулятивний вплив на свідомість читачів та підбурювання аудиторії на вчинення конкретних дій на шкоду суверенітету і незалежності нашої держави. За висновком експертів, матеріали за семантико-лінгвістичним наповненням також містять заклики до розпалювання національної ворожнечі всередині країни та між Україною та сусідніми дружніми державами.

У рамках відкритого кримінального провадження, співробітники спецслужби провели санкціоновані обшуки за місцем проживання блогера. Під час них правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів. У зловмисника також вилучено копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші.

Блогеру-журналісту повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ