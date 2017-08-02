На Львівщині під час ДТП "Мерседес" вилетів у кювет, є поранені

На Львівщині під час ДТП "Мерседес" вилетів у кювет, є поранені

11:00 02.08.2017
На Львівщині під час ДТП "Мерседес" вилетів у кювет, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, о 20:50, на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Бердихів, Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес С202», 20-річний мешканець міста Яворів, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди пасажири автомобіля, 40-річна жінка та 15-річний хлопець, обоє мешканці міста Яворів, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню. Після надання медичної допомоги вони повернулися додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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