На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство власного сина

На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство власного сина

11:20 02.08.2017
На Луганщині чоловіка підозрюють у замаху на вбивство власного сина

Попаснянським відділом Лисичанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фа
ктом закінченого замаху на умисне заподіяння смерті іншій людині (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що 29.07.2017 між батьком та сином за місцем їх мешкання раптово виник словесний конфлікт, в ході якого літній чоловік наніс своєму 36-річному сину різані рани шиї з пошкодженням дихальних шляхів. Поранений чоловік звернувся по допомогу до сторонніх осіб та був доставлений до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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